KAIST “모자처럼 쓰는 OLED 치료기로 탈모 막아요”

‘비침습 탈모 치료기술’ 공동개발
기존 헬멧 방식보다 가볍고 편리
두피 굴곡에 밀착시켜 성능 향상
무겁고 딱딱한 헬멧형 탈모 치료기 대신 ‘모자’처럼 일상생활에서 착용할 수 있는 유기발광다이오드(OLED) 기반 탈모 치료 기기가 등장할 것으로 보인다. 1일 KAIST는 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 홍콩과학기술대 윤치 교수팀과 공동으로 유연한 모자 형태의 웨어러블 플랫폼에 특수 OLED 광원을 적용한 비침습 탈모 치료 기술을 개발했다고 밝혔다. 비침습 치료란 피부를 절개하거나 신체에 직접적인 손상을 주지 않는 치료 방식으로, 최근 들어서는 특히 ‘광치료 기법’이 주목받고 있다. 그러나 기존 탈모 치료용 광기기는 무거운 헬멧형 구조로 만들어져 실내에서 쓸 수밖에 없었다. 또 레이저 기반의 ‘점광원’ 방식이다 보니 두피 전체에 균일하게 빛을 쏘는 데 한계가 있었다.
이에 연구팀은 넓은 면 전체에서 고르게 빛을 방출하는 면 발광 OLED를 적용했다. 천(직물)처럼 유연한 소재 기반의 근적외선(NIR) OLED를 모자 안쪽에 넣어 광원이 두피 굴곡에 맞춰 자연스럽게 밀착되도록 설계함으로써 두피 전체에 균일한 광 자극이 전달될 수 있도록 했다. 상업화되면 C타입으로 충전할 수 있다.
연구팀은 탈모 진행의 핵심 원인으로 꼽히는 모낭 세포 노화 억제에 주목해 디스플레이용 OLED에 사용되던 파장 제어 기술을 치료 목적에 맞게 적용했다. 이를 통해 모낭 맨 아래에서 모발 성장을 조절하는 핵심 세포인 ‘모유두세포’ 활성에 최적인 730∼740㎚ 대역의 근적외선만을 선택적으로 방출하는 맞춤형 OLED를 구현했다. 실험 결과 약 92% 수준의 세포 노화 억제 효과가 확인됐다고 연구팀은 설명했다. 최경철 교수는 “향후 전임상 연구를 통해 안전성과 효과를 검증하고, 실제 치료로 이어질 수 있는 가능성을 단계적으로 확인할 계획”이라고 밝혔다.
