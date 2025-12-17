전국노래자랑 화제의 인물 ‘할담비’ 지병수 씨 별세…향년 82세

2019년 KBS 1TV ‘전국노래자랑’에서 가수 손담비의 노래 ‘미쳤어’에 맞춰 춤을 춰 ‘할담비’라는 애칭으로 불리며 화제를 모았던 지병수 씨가 지난 10월 30일 노환으로 별세한 사실이 17일 뒤늦게 확인됐다. 향년 82세.
이날 지인 등에 따르면 지 씨는 서울 종로구 숭인동 반지하 월세방에서 홀로 지내다 국립중앙의료원에서 숨을 거뒀다. 장례는 무연고로 치러졌다. ‘전국노래자랑’을 계기로 인연을 맺은 송동호 승진완구 대표와 양아들들이 상주 역할을 했다. 발인은 11월 15일로, 유해는 벽제 시립묘지 납골당에 안치됐다.
전북 김제에서 태어난 지 씨는 전주신흥고를 졸업하고 한양대 무역학과를 중퇴했다. 건설회사 근무와 양품점·술집 운영 등 다양한 일을 했고, 전통무용을 배워 일본 공연 무대에 오르기도 했다. 그러나 사기 피해와 보증 문제로 재산을 잃은 뒤 기초생활수급자로 생활했다. 결혼은 하지 않았고 양아들 두 명을 키웠다.
지 씨는 2019년 3월 방송된 ‘전국노래자랑’ 종로구 편에서 자신을 “종로의 멋쟁이”라고 소개한 뒤 노래와 춤을 선보여 인기상을 받았다. 이후 ‘할담비’라는 별칭으로 방송과 광고, 예능 프로그램에 출연했고, 같은 해 신곡 ‘일어나세요’를 발표하고 자서전도 냈다.
코로나19 이후 활동은 뜸해졌지만, 지 씨는 주변에 “잠시나마 사람들이 알아봐 준 인생이 영광이었다”고 말해온 것으로 전해졌다. 송 대표는 “혼자 투병하면서도 담담했다”며 “불교 신앙으로 마음의 평정을 유지했다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0