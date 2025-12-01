전국노래자랑 ‘할담비’ 별세… 무연고 장례 치러

지병수씨, 2019년 출연해 화제
2019년 KBS 1TV ‘전국노래자랑’에서 가수 손담비의 노래 ‘미쳤어’에 맞춰 춤을 춰 ‘할담비’라는 애칭으로 불리며 화제를 모았던 지병수 씨(사진)가 10월 30일 노환으로 별세한 사실이 17일 뒤늦게 확인됐다. 향년 82세.
결혼 안해… 양아들이 상주 역할
이날 지인 등에 따르면 지 씨는 서울 종로구 숭인동 반지하 월세방에서 홀로 지내다 국립중앙의료원에서 숨을 거뒀다. 결혼은 하지 않았고 양아들 두 명을 키웠다. 장례는 무연고로 치러졌다. ‘전국노래자랑’을 계기로 인연을 맺은 송동호 승진완구 대표와 양아들들이 상주 역할을 했다. 발인은 11월 15일로, 유해는 경기 고양시 벽제 시립묘지 봉안당에 안치됐다.
지 씨는 2019년 3월 방송된 ‘전국노래자랑’ 종로구 편에서 자신을 “종로의 멋쟁이”라고 소개한 뒤 노래와 춤을 선보여 인기상을 받았다. 이후 ‘할담비’라는 별칭으로 방송과 광고, 예능 프로그램에 출연했고, 같은 해 신곡 ‘일어나세요’를 발표하고 자서전도 냈다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
