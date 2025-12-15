커피-특산품 내세워 고향사랑기부제 총력

광주-전남 지자체, 연말 모금 독려
광주 동구, ‘커피 쿠폰’ 이벤트 진행
여수는 500명 추첨해 상품권 증정… 고흥은 지역몰 입점 업체와 협업
유자-햅쌀-한우 등 답례품 제공
광주·전남 지자체들이 연말을 맞아 고향사랑기부제 활성화를 위해 온 힘을 쏟고 있다. 이는 연말에 기부 분위기 확산, 연말정산 등으로 고향사랑기부금 모금이 집중되기 때문이다.
광주 동구는 이달 31일까지 온라인 기부 플랫폼 ‘위기브(WeGive)’와 커피 프랜차이즈 ‘빽다방’이 함께하는 ‘광주 동구 고향사랑기부하고 빽다방 1만 원 모바일 금액권 받기 이벤트’를 진행한다고 14일 밝혔다. 이벤트는 고향사랑기부제 참여의 진입장벽을 낮추고 더 많은 사람이 기부를 통해 지역과 상생할 수 있도록 하기 위해 마련된 캠페인이다.
고향사랑기부제는 자신의 주소지가 아닌 지자체에 연간 2000만 원 이내 금액을 기부하면 세액공제(10만 원 이하 전액, 초과분 16.5%)와 함께 기부금액의 30% 이내를 답례품으로 받을 수 있다. 임택 광주 동구청장은 “고향사랑기부제는 단순한 재정기부가 아니라 지역을 사랑하는 마음을 표현하는 가장 아름다운 방식”이라고 말했다.
전남 순천시는 이달 31일까지 고향사랑기부제 연말 특별이벤트를 실시한다. 고향사랑기부제 10만 원 이상 참여자 200명을 추첨해 인기 답례품 1종을 무작위로 추가 제공한다. 여수시는 이달 19일까지 고향사랑기부제 연말 이벤트를 진행한다. 여수시는 10만 원 이상 기부자 중 500명을 추첨해 상품권을 증정한다. 또 이달 31일까지는 갓김치, 생선, 건빵 등 일부 답례품을 추가 증정하는 행사도 진행한다.
목포시는 이달 21일까지 ‘연말엔 목포愛∼ 고향사랑기부제 특급 이벤트’를 진행한다. 이벤트는 고향사랑기부제 10만 원 이상 기부자 810명에게 경품을 제공한다. 나주시는 ‘고향사랑기부제와 함께’라는 주제로 참여를 독려하고 있다.
일부 지자체는 기부자들에게 눈에 띄는 고향사랑기부제 답례품을 제공해 성과를 내고 있다.
고흥군은 올해 고향사랑기부금 모금이 10일 기준 누적 20억 원을 달성했다고 밝혔다. 이는 지난해 대비 크게 증가한 실적으로, 고향사랑기부제 활성화 성과를 냈다.
고흥군은 청정 우수 답례품이 기부자의 신뢰와 만족도를 높이는 데 큰 역할을 했다고 분석했다. 고흥 특산물인 유자, 수호천사 햅쌀, 한우, 김, 미역, 수산물 등은 전국적으로 높은 품질을 인정받고 있고 고흥몰 입점 업체와의 협력을 통해 신선하고 믿을 수 있는 답례품을 제공한 것이 한몫했다고 판단했다. 고흥군 관계자는 “지역 특산품을 답례품으로 제공해 농어업인 소득 증대에도 기여하고 있다”고 말했다.
지역 실정에 맞고 절실한 사업을 제안해 성공한 지자체도 있다.
여수시는 11월 21일부터 모금을 시작한 고향사랑기부제 제1호 지정기부 사업 ‘여수형 자립준비 청년 대학 진학 자금 지원’이 20일 만에 목표액 3000만 원을 달성했다. 여수형 자립준비 청년 대학 진학 자금 지원사업은 보호 중인 아동을 포함해 홀로서기를 준비하는 청년들이 경제적 부담 없이 학업을 이어갈 수 있도록 돕기 위해 마련된 사업이다.
이 밖에 광주 동구는 고향사랑기부제로 90년 전통의 광주극장을 지켜내고 있다. 곡성군은 고향사랑기부제를 통해 소아과 전문의 진료를 운영하고 있다. 이런 ‘곡성에 소아청소년과를 선물하세요’ 사업은 정부혁신 왕중왕전에서 국무총리상을 받았다. 조상래 곡성군수는 “고향사랑기부제 기부자 한 분 한 분의 따뜻한 마음이 곡성의 내일을 밝히고 있다”며 감사의 뜻을 전했다.
