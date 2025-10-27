내일 더 춥다… 출근길 영하권 추위, 경상권엔 시간당 55km 강풍

북쪽에서 내려온 찬 공기가 한반도를 덮치면서 27일 출근길 곳곳에 영하권 추위가 닥쳤다. 28일 아침 기온은 이날보다 더 하락할 것으로 예보된 가운데 추위는 29일에야 풀리며 아침 기온이 영상권으로 오를 전망이다.
기상청에 따르면 27일 강원 화천과 철원의 아침 기온은 각각 영하 5.1도, 영하 4.1도까지 떨어졌다. 서울에서도 은평구의 기온이 영하 0.1도까지 떨어지며 올가을 첫 영하권 추위를 보였다. 바람이 강하게 불면서 체감온도는 강원 화천 영하 11.9도, 철원은 영하 10.2도까지 내려갔다. 경북 영천, 칠곡 등 경북 9곳과 대구에는 이날 한파주의보가 발효됐다.
27일 아침 기온이 전날 대비 5~10도까지 급격히 떨어진 이유는 북쪽 대기 상층의 저기압이 북쪽의 찬 공기를 몰고 왔기 때문이다. 기상청에 따르면 이날 기준 우리나라 상공은 영하 20도 안팎의 찬 공기가 덮고 있다.
28일은 전날보다 한층 더 거센 추위가 찾아오면서 아침 최저기온은 영하 4도~영상 8도, 낮 최고기온은 10~18도 사이를 오르내릴 전망이다. 강원 철원의 아침 기온이 영하 4도까지 떨어지고 서울과 대전 2도, 인천과 대구 3도, 광주와 부산 7도 등으로 예보됐다. 경상권을 중심으로는 바람이 순간 풍속 시간당 55km 안팎으로 강하게 부는 곳이 있을 전망이다. 전국의 낮과 밤 기온 차는 10도 안팎으로 크게 벌어진다.
29일부터는 추위가 차차 풀리면서 아침 기온이 다시 영상권으로 오른다. 이날까지 전국이 대체로 맑다가 30일 이후 고기압의 가장자리에 들며 하늘이 흐려질 것으로 예보됐다.
