감동적인 그 곡, ‘AI 작사-작곡-노래’… 저작권 논란은 ‘불협화음’

[토요기획] 알고리즘이 만들고 인간이 감탄하는 AI 음악… 10초 만에 노래 완성하는 ‘수노’ 작곡
인간 상상력과 기술 결합된 ‘AI 밴드’… 日 스타 프로듀서도 AI와 겨뤄 패배
누구나 작사-작곡, 창작 문턱 낮아져… AI 가수가 美 빌보드 차트에도 진출
윤리-저작권 논란 속 규제는 과제로, AI는 이미 대세… “선택의 시대 왔다”
“아침 출근길에 들으면 힘이 날 경쾌한 노래.”
인공지능(AI) 작곡 프로그램 ‘수노(Suno)’의 노래 설명란에 이 한 줄을 쳤다. 간단한 멜로디를 허밍으로 녹음한 뒤 버튼을 누르자, 10초도 안 돼 멜로디와 가사가 완성됐다.
“아침 출근, 무거운 가방 속 희망을 담고 또 하루를 견디네. 언젠가 저 하늘 구름처럼 자유롭게 떠다닐 수 있을까.”
부드러운 음색의 남성 보컬이 달콤한 멜로디와 경쾌한 드럼 비트에 맞춰 노래했다. 가사가 화들짝 놀랄 만큼 깊이 있진 않았지만, 누구나 이해할 수 있을 정도로 자연스러웠다.
이번엔 가사 주제를 ‘옆집 고양이의 어린 시절을 회상하는 노래’로 바꿔 봤다. 스타일은 ‘부드러운 여성 보컬의 재즈’. 10초 뒤, 잔잔한 피아노 연주 위로 여성의 목소리가 흘러나왔다.
“작은 발자국 사뿐사뿐, 햇살 속에서 뒹굴뒹굴. 눈망울 속에 세상 담고 내 맘 훔친 너의 시간.”
이게 정말 AI가 만들 걸까. 가창력이나 음정이 크게 ‘인공적’이지 않았다. ‘누가 만들었는가’보다 ‘노래를 듣고 어떻게 느끼는가’에 초점을 맞춘다면, 충분히 즐겁게 감상할 수 있을 만한 수준이었다.
● 인간 작곡가 위협하는 AI
AI의 급속한 발달에 거의 모든 산업이 영향을 받고 있지만, 음악계로 침투하는 속도도 무척이나 빠르다. 올해 6월 앨범 ‘플로팅 온 에코스(Floating on Echoes)’로 데뷔한 AI 록밴드 ‘벨벳 선다운(Velvet Sundown)’은 AI 출연으로 음악 산업이 얼마나 급격하게 바뀌고 있는지를 단적으로 보여준다. 이들의 노래 ‘더스트 온 더 윈드(Dust on the Wind)’는 영국, 스웨덴, 노르웨이 등의 스포티파이 ‘바이럴 50’ 차트에서 1위에 오르기도 했다.
1970년대 복고풍을 재현했다고 평가받는 이 노래는 발매 당시 AI로 제작됐단 사실을 밝히지 않았다. 따뜻하고 감성적인 분위기를 풍기는 멜로디. “eyes like film in faded light, dreams walk barefoot into the night(희미한 빛 속의 필름 같은 눈, 꿈은 맨발로 밤 속으로 걸어가네)” 같은 가사도 제법 그럴듯했다.
하지만 점차 이 밴드가 ‘AI가 만든 가상’이 아니냐는 의혹이 확산됐다. 멤버 누구도 인터뷰를 한 적이 없고, 실제 무대에도 나선 적이 없기 때문이다. 공개된 이미지가 다소 부자연스럽다는 지적도 나왔다.
결국 밴드 측은 “인간이 AI를 활용해 창작한 실험적 밴드 프로젝트”라고 시인했다. 인간의 상상력과 AI의 계산이 결합해 완전히 새로운 형태의 음악이 탄생한 셈이다. 하재근 대중문화평론가는 “AI가 정식 음원 차트에까지 영향을 미칠 수 있다는 걸 보여준 사례”라며 “인간의 역할을 AI가 대체할 수 있을 것 같다는 ‘무력감’마저 느끼게 한다”고 했다.
최근 일본의 한 특집 방송에서 프로듀서 아키모토 야스시가 AI와 펼친 ‘프로듀싱 대결’은 이런 위기감을 여실하게 드러냈다. 그는 일본 국민 걸그룹 ‘AKB48’를 비롯해 ‘노기자카46’, ‘히나타자카46’ 등 유명 아이돌을 제작한 스타 프로듀서다.
방송은 인간 아키모토와 그의 작사 스타일을 학습한 AI 모델이 각각 곡을 프로듀싱하고, 이에 대한 시청자 투표로 승자를 정했다. 아키모토는 1960, 70년대 유행한 헤어스타일 ‘세실 컷’에서 영감을 받아 젊은 여성이 또래 여성에게 품는 동경의 감정을 담은 노래 ‘세실(セシル)’을 만들었다. AI 아키모토는 아키모토가 만든 수백 곡의 데이터를 학습한 뒤, “레이와(令和) 시대(2019년∼)에만 만들 수 있는 새로운 실연 노래”라는 콘셉트로 ‘오모이데 스크롤(思い出スクロ―ル)’을 완성했다.
결과는 놀라웠다. AI 프로듀서가 만든 노래가 1만4225표로 진짜 아키모토 곡(1만535표)보다 더 많은 표를 얻었다. 대결을 마친 아키모토는 “(AI가 만든 곡도) 좋은 곡”이라며 “이런 표현을 쓰다니 싶을 정도로 놀랍다”고 평했다.
● “전문가 아니어도 작곡”
AI의 발전은 지금껏 전문가의 영역으로 여겨졌던 작곡의 문턱을 크게 낮추는 결과도 낳고 있다. 기자가 사용한 ‘수노’를 비롯해 ‘유디오(Udio)’ 등 AI 음악 프로그램들을 활용하면, 화성과 리듬 등 복잡한 음악 지식 없이도 프롬프터만 잘 짜면 퀄리티 있는 음악을 만들 수 있게 됐다.
이렇다 보니 일반인이 만든 AI 음악이 인기를 얻는 경우도 생겨났다. 유튜버 ‘심통봇’ 채널에 올라온 ‘고스타그램’이란 노래는 한 달 만에 조회수가 297만 회를 기록했다. 성불하기 싫어하는 처녀 귀신과 그를 데려가려는 저승사자가 티격태격한다는 콘셉트로 만든 가사는 AI의 창작물로 보기 놀라울 정도로 인간의 감정을 건드린다.
남성 래퍼가 “미련 남는 건 이해하지만 그만하고 이제 성불할 시간, no more drama”로 귀신을 채근하면, 여성 보컬은 “저 아직 MBTI가 뭔지도 잘 몰라요, 나도 인생네컷 프레임 골라보고 싶어요”라고 맞받아친다. “(귀신이) 놀래킨 적도 없는데 피곤해 기절하네요, 복수할래도 이미 불행해 보이네요”처럼 현대 사회를 묘사한 가사도 날카롭다. 댓글엔 “AI를 어떻게 쓰느냐에 따라 이런 ‘갓작(명작)’이 나오거나 괴물이 탄생하는 것 같다” “이게 진짜 대중음악 아니냐”는 반응들이 올라왔다.
AI로 만든 노래가 기존 음악 시장을 본격적으로 파고드는 경우도 늘고 있다. 미국 AI 가수 자니아 모넷은 지난달 발매한 디지털 싱글 ‘How Was I Supposed to Know’로 미 빌보드 R&B 디지털 송 세일즈 차트 1위를 기록했다. 그의 전체 음원은 미국에서만 스트리밍 980만 회를 돌파했다. 근데 이 노래는 시인인 텔리샤 존스가 ‘수노’에 자신의 시를 입력해 만든 노래다. 결국 시인은 음반 레이블 ‘할우드 미디어(Hallwood Media)’와 300만 달러(약 43억 원) 규모의 계약을 맺기도 했다.
이 레이블은 올 8월 스스로를 ‘AI 음악 디자이너’로 부르는 ‘아이몰리버(imoliver)’와도 계약을 체결했다. 아이몰리버는 AI 작곡 플랫폼 ‘수노’에서 활발하게 활동하는 인물. 대표곡 ‘Stone’은 300만 회 이상 스트리밍을 기록했다. 할우드 미디어는 성명을 통해 “아이몰리버는 음악의 미래를 대표한다. 그는 장인정신과 취향의 교차점에 선 음악 디자이너”라며 “세상은 그의 작품이 가진 섬세함과 특별함을 보게 될 것”이라고 밝혔다.
글로벌 시장조사기관 ‘그랜드 뷰 리서치’에 따르면 세계 생성형 AI 음악 시장은 2023년 4억4000만 달러 규모에 머물렀다. 하지만 2030년이 되면 27억9000만 달러로 성장할 전망이다. 연평균 성장률만 따져봐도 약 30%에 이른다.
● 저작권·윤리 문제는 여전히 숙제
물론 여전히 AI 음악에 대한 부정적 견해도 만만치 않다. 가장 문제가 되는 건 저작권이다. 생성형 AI가 노래를 학습하는 과정에서 기존 저작권자의 음원과 가사를 무단으로 이용했다는 주장이 이어지고 있다. 블룸버그 등에 따르면 지난해 워너뮤직그룹, 유니버설뮤직그룹, 소니뮤직그룹 등 세계 3대 음반사는 ‘수노’와 ‘유디오’를 상대로 소송을 제기했다. 음반사들은 생성형 AI 기업들이 단지 인터넷에 공개된 음원을 학습하는 수준을 넘어, 유튜브의 저작권 보호 기술을 우회해 조직적으로 음원을 불법 복제했다고 주장한다.
이런 문제를 피하려면, 결국 AI가 학습하는 음악은 모두 저작권 염려가 없는 작품이어야만 한다. 그러나 비용 문제 등을 고려하면 이런 방안 또한 현실적으로 쉽지 않다는 게 업계의 시각이다.
정부는 지난해 12월 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법’(AI 기본법)이 통과된 뒤 현재 관련 시행령을 만들고 있다. AI 기본법은 생성형 AI가 만든 이미지와 영상, 텍스트 등에 워터마크 표기를 의무화해 AI 생성물을 명확하게 구분할 수 있도록 한다. 그러나 상대적으로 저작권에 대한 논의는 미흡하다는 지적이 나온다. 김혜창 한국저작권위원회 정책연구본부장은 “기본법 제정 과정에서 저작권자들이 문화체육관광부에 요청한 ‘AI 학습 데이터에 대한 공개가 필요하다’는 의견이 받아들여지지 않았다”며 “학습 데이터 공개가 전제되지 않으면 권리자들이 소송을 하려 해도 나의 저작물이 무단으로 사용되었는지 자체를 확인하기 어렵다”고 말했다.
AI가 만든 창작물의 저작권을 인정해야 하느냐 역시 논란거리다. 한국음악저작권협회(음저협)는 현재 AI가 만든 창작물에 대해서는 법적 저작권을 인정하지 않는다. 국내 저작권법이 인간이 아닌 AI가 만든 산출물에 대해 저작권을 인정하지 않기 때문이다.
음저협은 올 3월 저작권을 신고할 때 해당 저작물이 AI를 사용하지 않았다는 보증을 받는 절차도 도입했다. 음저협 관계자는 “최근 AI를 활용한 음악 창작이 급증함에 따라, AI가 관여된 저작물의 저작자와 지분 인정 기준이 명확히 마련되지 않은 상황에서 부득이하게 도입한 조치”라고 했다.
하지만 AI 시대는 이미 돌이킬 수 없는 현실이 된 것도 분명하다. 프랑스와 독일의 저작권 관리 단체 사셈(SACEM)과 게마(GEMA)가 공동 의뢰한 보고서에 따르면, 설문조사에서 창작자 1만5073명 중 35%가 이미 “AI를 음악 창작에 활용한 경험이 있다”고 답했다. 35세 이하 젊은 음악가로 한정하면 이 비율은 51%에 이른다. 장르별로는 전자음악(54%), 힙합(53%), 광고음악(52%), 영상·배경음악(47%) 순이었다.
유니버설뮤직은 지난해 10월 컨트리 가수 브렌다 리의 1958년 히트곡 ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’를 AI 음성 모델로 재현해 스페인어 버전으로 재발매했다. 녹음 당시 13세였던 리의 실제 음성을 바탕으로 AI 보컬 모델을 생성해 스페인어로 녹음했다. 유니버설뮤직그룹은 “이 과정에서 원작자의 허락을 받는 등 윤리적으로 AI를 활용해 고전 명곡을 새 언어로 재탄생시켰다”고 밝혔다.
임희윤 대중음악평론가는 “AI 아티스트의 등장은 피할 수 없는 흐름”이라며 “이제는 누가 직접 연주하고 노래했는지가 아니라, 누가 더 나은 선택과 편집을 하느냐의 경쟁으로 넘어가고 있다”고 했다.
댓글 0