동아일보

[강북구] 환경 등 민원 이젠 임시청사로 오세요

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

9개 부서 임시청사서 업무 개시
부서별 이전 계획 안내로 혼선 최소화
지상 17층 규모 신청사는 2028년 준공

서울 강북구청 전경. 강북구 제공
서울 강북구청 전경. 강북구 제공
강북구(구청장 이순희)가 신청사 건립을 앞두고 오는 12월까지 전 부서를 수유역 인근 임시청사로 단계적으로 이전한다.

임시청사는 용신빌딩(도봉로 323)으로, 이달 중 9개 부서가 우선 이동한다. △8일 환경과·청소행정과 △15일 지역경제과·일자리청년과 △22일 재난안전과·교육지원과 △29일 문화관광과·생활체육과·디지털정보과 순으로 임시청사에서 업무를 개시한다. 다만, 이전 일정은 변동될 수 있으므로 해당 부서에 확인 후 방문하는 것이 좋다. 구는 10월 이후 예정된 2차·3차 이전 계획도 별도로 안내해 주민들의 혼선을 최소화할 방침이다.

한편 새로 건립될 신청사는 지하 6층, 지상 17층, 연면적 약 6만9000㎡ 규모로, 구청과 구의회, 보건소를 비롯해 주민을 위한 문화·휴게 공간 등 생활 SOC 기능을 갖춘 복합청사로 조성되며, 2026년 착공해 2028년 준공 예정이다.

이 구청장은 “신청사 건립에 앞서 앞으로도 체계적인 이전과 안정적인 청사 운영을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

#서울 톡톡#서울#강북구
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0