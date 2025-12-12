‘테라·루나 폭락사태’ 권도형, 美서 징역 15년 선고

미국 법원이 암호화폐 테라·루나 폭락 사태를 주도한 권도형 전 테라폼랩스 대표에 대해 사기 혐의로 징역 15년을 선고했다고 로이터통신이 보도했다.
보도에 따르면 미국 뉴욕 맨해튼의 뉴욕 남부연방법원은 11일(현지 시간) 사기 혐의를 받는 권 씨에 대해 징역 15년을 선고했다. 권 씨는 2021년 1달러 가치를 유지하도록 설계된 이른바 ‘스테이블코인’인 테라USD에 대해 투자자들을 오도한 혐의를 받고 있다.
미국 검찰은 2023년 3월 증권 사기와 통신 사기, 상품 사기, 시세 조정 공모 등 총 9개 혐의로 권 씨를 재판에 넘겼다. 권 씨에 대한 9개 혐의가 모두 인정될 경우 최대 130년 형에 처해질 수 있다는 분석이 나왔다.
권 씨는 올 1월 뉴욕 남부연방법원에서 열린 기소인부심리(기소된 죄목을 설명하고 유무죄 인정 여부를 묻는 절차)에 출석해 무죄를 주장했다. 이후 입장을 바꿔 일부 혐의에 대해 유죄를 인정했다.
검찰은 권 씨의 행위로 수십억 달러의 손실이 나왔고 암호화폐 시장의 연쇄적 위기가 발생했다며 최소 12년 형을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
