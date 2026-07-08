공항 도착하자마자 회의장으로…李대통령의 숨 가쁜 순방길 [청계천 옆 사진관]

NATO 정상회의 참석차 7일(현지시간) 서울공항을 출국한 이재명 대통령은 이날 튀르키예 앙카라공항에 도착하자 바로 회의장으로 이동했다.
앙카라 컨벤션센터에 도착한 이 대통령은 첫 일정으로 마르크 뤼터 NATO 사무총장과 면담을 가졌다. 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드가 참석한 IP4(한국·일본·뉴질랜드·호주) 소인수회담을 이어갔다. 회의에는 크리스 펭크 뉴질랜드 국방장관, 이 대통령, 마르크 뤼터 사무총장, 일본 모테기 토시미쓰 외무대신, 고이즈미 신지로 방위대신, 팻 콘로이 호주 방산장관 등이 참석했다.
이 대통령은 곧바로 방산포럼에 네 번째 세션(주제 : 공유된 가치, 더 강한 산업기반 : 파트너십 및 협력 확대)에 참석해 더 안전한 세계를 위한 NATO와 대한민국의 방산역량 공유와 연대에 대한 방안을 논의했다.
이 대통령은 불확실성이 커지는 국제안보 환경 속에서 NATO와 함께 더욱 안전한 세계로 나아가기 위해 첨단기술 공동연구의 과감한 확대와 더 많은 공동연구 프로그램의 기획과 추진을 제안했다.
이어 단순한 무기 거래를 넘어 공동 연구·공동 생산·공동 운용으로 협력의 수준을 높이는 「한-NATO 방위산업 파트너십 2.0」을 제안했다. 이후 튀르키예 대통령궁에서 열린 친교 만찬 행사에 참석하는 등 바쁜 순방 일정을 이어갔다.
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