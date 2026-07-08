오산 아파트서 50대 부부-20대 아들 숨진채 발견…현장서 유서 발견

지인에게도 신변 비관 문자메시지 보내
경기 오산시의 한 아파트에서 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.
8일 오산경찰서에 따르면 전날 오후 8시 50분경 부산경찰청으로부터 ‘신변 확인’ 공조 요청이 들어왔다. 앞서 신고자는 오산시의 한 아파트에 거주하는 지인이 신변을 비관하는 내용의 문자메시지를 보낸 뒤 연락이 닿지 않는다고 112에 알렸다.
공조 요청을 받은 경찰은 현장에 출동해 50대 남성과 50대 여성, 20대 남성이 숨져 있는 것을 발견했다.
조사 결과 이들은 부부와 아들 관계로 확인됐다.
아파트 내부에서는 이들이 작성한 것으로 추정되는 유서가 발견됐다.
외부인 출입 등 범죄 혐의점은 발견되지 않았다. 경찰은 시신 부검 등을 통해 사인을 규명할 방침이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/109/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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