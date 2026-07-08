전원주 “아들 생각 가장 많이 났다”…유서 읽다 끝내 먹먹

배우 전원주가 고관절 수술을 앞두고 직접 작성한 유서를 공개하며 가족을 향한 진심을 전했다.
지난 7일 유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 ‘전원주 집 정리 2탄’이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 전원주는 며느리와 함께 안방을 정리하던 중 손글씨로 적은 유서를 발견했다.
그는 “내가 유서까지 써놨다”며 종이를 펼쳐 보인 뒤 “수술실 들어가기 전에 울면서 썼다”고 당시를 떠올렸다.
전원주는 유서를 직접 읽어 내려갔다.
그는 “우리는 기쁠 때나 슬플 때나 함께 손잡고 걸어왔다. 힘들 때는 서로에게 용기를 주고 기쁠 때는 웃음을 줬다”며 “이제 와 생각하니 유난히 쓴소리를 많이 했던 내가 너무 미안하다”고 적었다.
이어 “우리는 모두 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다. 나도 이제 무거운 짐을 모두 내려놓고 떠나련다”며 “내 쓴소리가 너희 인생의 좋은 밑거름이 되었으면 한다. 저세상에서 다시 만날 때까지 행복하게 잘 살아라”라는 마지막 인사를 남겼다.
유서를 읽은 며느리는 “어머니가 이런 글을 쓰신 줄 몰랐다. 마음이 너무 아프다”며 눈물을 보였다.
전원주는 유서를 쓰게 된 이유도 털어놨다.
그는 “고관절 수술을 받으면서 어떻게 될지 모른다는 이야기를 들었다. 그래서 내 마음 그대로 썼다”며 “유서를 쓰면서 가장 많이 생각난 사람이 아들이었다”고 고백했다.
담담하게 이야기를 이어가던 전원주 역시 당시를 떠올리며 먹먹한 표정을 감추지 못했다.
한편 올해 87세인 전원주는 지난 3월 빙판길에서 넘어져 고관절 골절 부상을 입었고, 인공관절 수술을 받은 뒤 건강을 회복해 활동을 이어가고 있다.
배정한 기자 hani@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0