李대통령이 셀카-하트 날린 곳은? [청계천 옆 사진관]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 2일 18시 56분

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이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 IT OLED 디스플레이 생산라인 엔지니어들을 화상으로 격려하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 IT OLED 디스플레이 생산라인 엔지니어들을 화상으로 격려하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회를 마치고 직원들과 셀카를 찍고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회를 마치고 직원들과 셀카를 찍고 있다. 청와대 제공
2일 충남 아산 삼성디스플레이션 아산 캠퍼스에서 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회가 열렸다. 이날 행사에는 이재명 대통령을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 이청 삼성디스플레이 대표이사, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 서정진 셀트리온 회장 등이 참석했다.

아산 캠퍼스에 도착한 이 대통령은 국민보고회에 앞서 전시물을 살펴봤다. 전시실에는 삼성디스플레이, 삼성전자, 삼성SDI의 제품을 비롯해 AI 반도체 핵심 메모리인 HBM, 첨단 패키징, 배터리 기술 등으로 준비됐다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 AR 글래스를 보고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 AR 글래스를 보고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 스마트자동차에 탑승해 설명을 듣고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 스마트자동차에 탑승해 설명을 듣고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령은 야외에서도 증강현실을 구현할 수 있는 OLEDoS가 탑재된 AR 글라스 데모 제품을 통해 콘텐츠를 시청했다. 또한, 전시된 차량의 운전석에 탑승해 자율주행 시대의 차량용 디스플레이의 중요성에 관해 설명을 들었다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 입장하고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 입장하고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이후 국민보고회에서는 ‘글로벌 첨단산업의 중심, 초격차를 선도하는 충청’을 주제로 진행됐다. 이재용 삼성전자 회장의 환영사를 비롯해 삼성, SK, 셀트리온 등 기업들의 투자계획 발표와 김정관 산업통상부 장관의 충청권 첨단산업 육성 전략 발표가 이어졌다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이재용 삼성전자 회장, 서정진 셀트리온 회장 등 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이재용 삼성전자 회장, 서정진 셀트리온 회장 등 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 아산=김재명 기자 base@donga.com
국민보고회를 마친 이 대통령은 건물 밖에서 기다리던 직원들과 인사를 나누었고, 셀카를 찍기도 했다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회를 마친 뒤 직원들에게 하트를 만들어 보이고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회를 마친 뒤 직원들에게 하트를 만들어 보이고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 작성한 방명록. 청와대 제공
이재명 대통령이 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산 캠퍼스에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 작성한 방명록. 청와대 제공
이재명 대통령은 삼성이 생산한 디스플레이 패널 방명록에 ‘삼성의 혁신, 충청의 도전, 대체불가 대한민국 화이팅!’이라는 글을 남겼다.

#이재명 대통령#이재용 회장#삼성디스플레이#자율주행#AR 글라스
김재명 기자 base@donga.com
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