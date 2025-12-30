한동훈 징계 수순…당무위 “문제 계정들, 가족 5명 명의 동일”

‘당게 여론조작’ 조사결과 윤리위 송부
국민의힘 당무감사위원회는 30일 한동훈 전 대표 관련 ‘당원 게시판 의혹’에 대해 조사한 결과 문제 계정들이 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일했다며 “조사 결과를 중앙윤리위원회에 송부하기로 했다”고 전했다.
“게시글 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성
언론 보도 후 관련자 탈당-게시글 삭제
韓에게 적어도 관리 책임 있음을 확인”
당무감사위는 이날 “본 당무감사위원회는 2024년 11월 제기된 이른바 ‘당원 게시판 사건’에 대한 진상을 규명하고, 무너진 당의 기강 확립과 유사 사례 재발 방지 대책을 마련하기 위해 조사를 실시했다”며 이같이 밝혔다.
당무감사위는 “조사 결과, 문제 계정들은 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하며, 전체 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다. 이들은 당원 게시판 운영 정책을 심각하게 위반했으며, 언론 보도 후 관련자들의 탈당과 게시글의 대규모 삭제가 확인됐다”고 설명했다.
그러면서 “아울러 당무감사위원회는 디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”며 “당헌·당규에 따라 본 조사 결과를 중앙윤리위원회에 송부하기로 했다”고 밝혔다.
이호선 당무감사위원장은 조사 결과에 대해 “동일 휴대전화 번호, 주소지, IP, 동시 탈당 등의 사실에 비춰보면 한 전 대표 및 그 가족 명의의 계정은 ‘동명이인’이 아닌 실제 가족 관계에 있는 동일 그룹에 해당한다”고 설명했다.
그러면서 “당원 게시판에서 조직적으로 활동하며 윤석열 전 대통령 부부와 당내 인사를 비방하고 비정상적으로 여론을 조작한 것은 당원 규정과 윤리 규칙, 게시판 운영 정책을 심각하게 위반한 해당 행위이자 당의 정상적인 게시판 관리 업무와 여론 수렴 기능을 마비시킨 업무방해에 해당한다”고 덧붙였다.
이 위원장은 “한 전 대표는 당시 당대표로서 이러한 문제를 관리·감독할 책임이 있음에도, 본인 및 가족이 연루된 의혹에 대한 해명 없이 당무감사위원회 조사마저 회피함으로써 당의 신뢰를 훼손하였다고 판단한다”고 했다.
다만 한 전 대표가 현직 당직자가 아닌 점을 고려해 당무감사위가 징계 권고안을 의결하지 않고 조사 결과를 중앙윤리위원회에 송부하기로 하며, 징계 여부 및 그 수준에 관한 판단은 일반 당원에 대한 징계권을 보유한 중앙윤리위원회가 직접 심의·의결해 주기 바란다고 부연했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
