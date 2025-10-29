“와우!” 파안대소 트럼프, 정상회담 전 방명록에 남긴 말은

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일 한국-미국 정상회담을 위해 방문한 경주국립박물관에서 방명록을 남겼다.
그는 “아, 위대한 정상회담의 아름다운 시작. 감사하다. (Wow! Such a Beautiful Opening To a Great meeting. Thank You)”라고 썼다. 아래는 특유의 뾰족한 산봉우리들 같은 서체의 서명을 남겼다.
추가로 공개된 사진은 더 눈길을 끌었다. 방명록을 앞에 놓고 앉아있는 트럼프 대통령과 그 옆에 서있는 이재명 대통령이 파안대소를 하고 있었다.
앞서 두 정상은 회담장에 도착해 의장대 사열을 지날때만 해도 웃음기 없이 굳은 표정이었다. 방명록이 비치된 공간은 비공개라 당시 카메라에 중계되지 않았다.
사진으로 미루어, 안에 들어간 두 정상이 방명록을 남기는 과정에서 분위기를 풀고 대화를 나누며 활짝 웃은 것으로 보인다. 이후 다시 로비로 나와 이동하는 동안에는 두 정상이 또 엄숙한 표정을 내내 유지했다.
위성락 대통령실 안보실장은 회담 후 기자브리핑에서 트럼프 대통령의 방명록 내용을 언급하며 “짧지만, 고무적인 한마디를 남겨 정상회담의 기대치를 높였다”고 평가했다.
