‘안가모임’ 이완규, 증인 선서 거부…“與서 고발, 수사중이라 못해”

이완규 전 법제처장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 법제처에 대한 국정감사에 출석해 증인선서를 거부하고 있다. 2025.10.24 뉴스1

이 전 처장은 선서 거부 이유와 관련해 “모든 국가의 행위는 헌법과 법률에 따라 적법한 절차에 따라 이루어지게 돼 있다”며 “증인에 대한 증언거부권도 헌법과 법률에 따라 인정되는 권리”라고 했다. 이어 “그 권리를 가진 사람이 권리를 행사하겠다고 하는데, 거기에 대해 이런저런 얘기를 하면서 ‘너 왜 권리를 행사하느냐’, ‘너 뭐 죄지은 거 있냐’ 이렇게 말하는 것 자체가 권리를 행사하는 것에 대해 유죄의 예단을 갖는 거 아니겠느냐”고 했다.