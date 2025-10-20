피카소 ‘기타가 있는 정물화’ 운송중 사라져

파블로 피카소(1881∼1973)의 그림 ‘기타가 있는 정물화’(사진)가 전시를 위해 운송되던 중 사라져 스페인 경찰이 수사에 나섰다.
17일(현지 시간) 미국 CNN방송 등에 따르면 이 작품은 이달 9일부터 스페인 남부 그라나다의 카하그라나다 문화센터에서 열리는 비상설 전시에서 선보일 예정이었다. 피카소는 ‘기타가 있는 정물’이라는 이름이 붙은 작품을 여러 점 남겼다. 이번에 사라진 작품은 1919년 불투명 수채화 물감의 일종인 구아슈로 그려진 것으로, 크기는 가로 9.8cm, 세로 12.7cm다. 개인 수집가가 소장한 작품으로, 약 60만 유로(약 10억 원) 상당의 보험에 가입된 것으로 알려졌다.
카하그라나다 재단에 따르면 전시 개막 전인 3일 운송업체 승합차가 전시품을 싣고 마드리드를 출발해 전시장에 도착했다. 전시품들은 차량에서 화물용 엘리베이터로 옮겨졌고, 운송업체 직원 모두가 함께 이동했다. 이후 감시 카메라가 작동하는 가운데 엘리베이터에서 전시장으로 옮겨졌다.
재단 측 관계자가 작품이 사라졌다는 사실을 인지한 것은 주말이 지난 6일 오전이었다고 한다. 재단 측은 감시 카메라 영상을 점검했지만 수상한 점을 발견하지 못했다고 밝혔다. 스페인 경찰은 “수사가 진행 중이고, 도난 예술품 국제 데이터베이스에 사라진 그림이 등록됐다”고 밝혔다.
피카소의 작품은 과거에도 도난 사례가 있었다. 2019년 네덜란드의 예술작품 행방 조사업자 아르트휘르 브란트는 프랑스 남부 해안의 한 사우디아라비아 유력 인사의 요트에서 20년 전 도난된 피카소의 1938년 작품 ‘도라 마르의 초상’을 찾아내기도 했다.
댓글 0