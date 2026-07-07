[고양이 눈]공간의 힘

  • 동아일보

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미술관 벽에 있는 분전함입니다. 흰 바탕을 만나니 미니멀한 작품처럼 보입니다. 일상과 예술의 경계는 생각보다 엄격하지 않은 듯합니다.

―일본 도쿄 서양미술관에서
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양회성 기자 yohan@donga.com
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