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고양이 눈
[고양이 눈]공간의 힘
동아일보
입력
2026-07-07 23:06
2026년 7월 7일 23시 06분
양회성 기자
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미술관 벽에 있는 분전함입니다. 흰 바탕을 만나니 미니멀한 작품처럼 보입니다. 일상과 예술의 경계는 생각보다 엄격하지 않은 듯합니다.
―일본 도쿄 서양미술관에서
고양이 눈
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양회성 기자 yohan@donga.com
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