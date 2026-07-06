[고양이 눈]“쉬어가세요”

  • 동아일보

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대문 처마 밑에 의자 셋이 놓여 있습니다. 더위에 지친 누군가를 위한 작은 배려가 느껴지네요. 여행객도 잠시 쉬어가도 되겠죠?

―충남 아산시 온양동에서

#충남 아산시#온양동#대문 처마#의자#휴식
변영욱 기자 cut@donga.com
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