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고양이 눈
[고양이 눈]“쉬어가세요”
동아일보
입력
2026-07-06 23:06
2026년 7월 6일 23시 06분
변영욱 기자
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대문 처마 밑에 의자 셋이 놓여 있습니다. 더위에 지친 누군가를 위한 작은 배려가 느껴지네요. 여행객도 잠시 쉬어가도 되겠죠?
―충남 아산시 온양동에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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