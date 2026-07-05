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고양이 눈
[고양이 눈]가장 안전한 연결
동아일보
입력
2026-07-05 23:06
2026년 7월 5일 23시 06분
양회성 기자
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호기심 ‘만렙’(최고 레벨에 오른 경지) 딸과 걱정 ‘만렙’ 아빠의 팽팽한 밀당! 아무리 무선 시대라 해도 어떤 분야에서는 유선 연결을 이길 수 없죠.
―서울역 맞이방에서
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양회성 기자 yohan@donga.com
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