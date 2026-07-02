[고양이 눈]변신

  • 동아일보

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못 쓰는 파이프에 흙을 채워 상추 화분을 만들었습니다. 발상을 바꾸니 배수관도 텃밭이 되네요. 새 임무도 톡톡히 해내고 있습니다.

―서울 용산구 용산동2가에서
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변영욱 기자 cut@donga.com
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