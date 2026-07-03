[고양이 눈]“덥다 더워”

  • 동아일보

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횡단보도 그늘막이 건물 위로 올라간 것처럼 보입니다. 건물도 햇볕을 피해 양산 하나를 펼쳤네요. 보는 각도 하나가 풍경을 바꿔놓습니다.

―경기 고양시 삼송동에서

#횡단보도#그늘막#햇볕#고양시#삼송동
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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