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고양이 눈
[고양이 눈]“덥다 더워”
동아일보
입력
2026-07-03 23:06
2026년 7월 3일 23시 06분
전영한 기자
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횡단보도 그늘막이 건물 위로 올라간 것처럼 보입니다. 건물도 햇볕을 피해 양산 하나를 펼쳤네요. 보는 각도 하나가 풍경을 바꿔놓습니다.
―경기 고양시 삼송동에서
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전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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