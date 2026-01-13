[고양이 눈]방범창 위 작은 정원

  • 동아일보

닫힌 창에도 초록은 길을 찾아 작은 정원을 만들었습니다. 햇빛이 잎 사이를 지나 창문을 살며시 두드릴 것만 같네요.

―인천 중구 운서동에서

#방범창#정원#햇빛#인천
양회성 기자 yohan@donga.com
