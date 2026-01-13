본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]방범창 위 작은 정원
동아일보
입력
2026-01-13 23:06
2026년 1월 13일 23시 06분
양회성 기자
닫힌 창에도 초록은 길을 찾아 작은 정원을 만들었습니다. 햇빛이 잎 사이를 지나 창문을 살며시 두드릴 것만 같네요.
―인천 중구 운서동에서
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
