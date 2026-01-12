[고양이 눈]길 위에서 만난 추상화

  • 동아일보

한때 ‘주차 금지’ 같은 문구가 적혀 있었을 법한 안내판이, 칠 자국만 남긴 채 말을 지웠습니다. 이젠 길가에 세워진 추상화 캔버스처럼 보이네요.

―서울 용산구 청파동에서

#주차금지#안내판#칠자국#추상화#서울#용산구#청파동
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
