오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]길 위에서 만난 추상화
동아일보
입력
2026-01-12 23:06
2026년 1월 12일 23시 06분
신원건 기자
한때 '주차 금지' 같은 문구가 적혀 있었을 법한 안내판이, 칠 자국만 남긴 채 말을 지웠습니다. 이젠 길가에 세워진 추상화 캔버스처럼 보이네요.
―서울 용산구 청파동에서
길 위에서 만난 추상화
다시 꿈꾸며
다음 계절을 기다리며
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
