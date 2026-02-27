3·1절 앞두고 김구 조롱에 이완용 찬양…틱톡 게시물 논란

3·1절을 앞두고 독립운동가 유관순 열사의 이미지를 활용한 인공지능(AI) 합성 영상이 온라인상에 확산되며 논란이 된 가운데 다른 독립운동가를 조롱하는 게시물도 발견됐다.
서경덕 성신여대 교수는 27일 자신의 페이스북에 “한 누리꾼이 제보를 해 줘서 알게 됐다”며 틱톡에 올라온 게시물 하나를 소개했다.
이 게시물에는 독립운동가 김구 선생의 사진에 ‘얼굴은 이게 뭐냐?, 사람은 맞음?’이라며 조롱하고 대표적인 친일 인사 이완용의 사진에는 ‘와 포스 봐라, 바지에 지릴 뻔’이라며 찬양하는 문구를 올렸다.
서 교수는 “저 역시 유튜브 영상 중에 독립운동가들을 모독하는 콘텐츠를 간혹 본 적이 있다”며 “3·1절을 앞두고 이러한 상황이 벌어져 정말로 안타까울 따름”이라고 했다.
이어 “주변 법 전문가들에게 물어보니 이런 콘텐츠에 대한 법 처벌은 쉽지가 않다고 한다”며 “무엇보다 이런 콘텐츠를 발견하게 되면 우리 누리꾼들의 적극적인 신고로 인해 영상 노출이 될 수 없도록 만드는 것이 가장 중요할 것 같다”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
