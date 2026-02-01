조희대, 중앙선거관리위원에 천대엽 내정

국회 인준땐 선관위원장 맡을듯
조희대 대법원장이 26일 천대엽 대법관(62·사법연수원 21기·사진)을 중앙선거관리위원으로 내정했다. 중앙선거관리위원장을 대법관이 맡는 관례에 따라 천 대법관이 중앙선관위원 국회 인준 투표를 통과하면 노태악 중앙선거관리위원장의 후임으로 대법관 임기가 끝나는 내년 5월 7일까지 중앙선관위원장을 맡게 된다.
대법원은 “천 대법관은 해박한 법률 지식과 균형 감각으로 신망을 얻고 있고, 법원행정처장으로서 탁월한 행정 역량을 수행한 바 있어 중앙선관위원의 직무를 안정적으로 수행할 적임자”라고 내정 이유를 설명했다. 선관위원장을 맡아 온 노 대법관은 다음 달 3일 대법관 임기가 끝난다.
선관위는 대통령 임명 3명, 국회 선출 3명, 대법원장 지명 3명 등 총 9명의 위원으로 구성된다. 위원장은 위원들 가운데 뽑는데 1963년 선관위가 창설한 이후 지금까지 별도의 선거 없이 대법관 위원이 선관위원장을 맡아 왔다.
