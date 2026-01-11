본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]다시 꿈꾸며
동아일보
입력
2026-01-11 23:09
2026년 1월 11일 23시 09분
양회성 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260111/133134390/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
서로 다른 삶을 살아온 공구들이 한자리에 모여 작은 공방을 이뤘습니다. 잠시 쉬는 중일 뿐, 언제든 다시 세상을 고칠 준비가 돼 있다는 듯 자리를 지키고 있네요.
―서울 종로구 동묘 벼룩시장에서
고양이 눈
>
구독
구독
다시 꿈꾸며
다음 계절을 기다리며
나무들의 ‘콜라보’
이런 구독물도 추천합니다!
주성하의 ‘北토크’
구독
구독
이헌재의 인생홈런
구독
구독
오은영의 부모마음 아이마음
구독
구독
#공구
#공방
#벼룩시장
#서울
#동묘
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“ICE 더는 용납 않겠다”…총격사건에 항의시위 美전역 번져
북유럽 “그린란드에 중·러 활동 없다”…트럼프 주장 반박
‘괴물 산불’ 될뻔한 의성 산불…‘눈보라의 기적’이 구했다
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0