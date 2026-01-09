본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]다음 계절을 기다리며
동아일보
입력
2026-01-09 23:06
2026년 1월 9일 23시 06분
변영욱 기자
비록 지금은 앙상한 몸을 가리고 겨울나기를 하고 있지만 여름에는 꽤 탄탄했던 몸이랍니다. 다시 나를 펼칠 다음 계절을 기다립니다.
―서울 종로구 와룡동에서
#화분
#겨울나기
#서울 종로구
#와룡동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
