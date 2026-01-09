[고양이 눈]다음 계절을 기다리며

  • 동아일보

비록 지금은 앙상한 몸을 가리고 겨울나기를 하고 있지만 여름에는 꽤 탄탄했던 몸이랍니다. 다시 나를 펼칠 다음 계절을 기다립니다.

―서울 종로구 와룡동에서

#화분#겨울나기#서울 종로구#와룡동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
