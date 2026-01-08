[고양이 눈]나무들의 ‘콜라보’

  • 동아일보

양버즘나무(플라타너스)에서 떨어진 잎이 팥배나무 위로 내려앉았습니다. 사뭇 다른 두 조합이 거리에 새로운 풍경을 만들어냅니다.

―서울 종로구 운현궁 앞에서

#양버즘나무#플라타너스#팥배나무#잎#거리풍경
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
