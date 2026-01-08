본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]나무들의 ‘콜라보’
동아일보
입력
2026-01-08 23:06
2026년 1월 8일 23시 06분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260108/133121190/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
양버즘나무(플라타너스)에서 떨어진 잎이 팥배나무 위로 내려앉았습니다. 사뭇 다른 두 조합이 거리에 새로운 풍경을 만들어냅니다.
―서울 종로구 운현궁 앞에서
고양이 눈
>
구독
구독
나무들의 ‘콜라보’
“여행 가고 싶어요!”
작은 배려
이런 구독물도 추천합니다!
광화문에서
구독
구독
사설
구독
구독
동아광장
구독
구독
#양버즘나무
#플라타너스
#팥배나무
#잎
#거리풍경
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘통합돌봄’ 두달 앞인데… 지자체 절반 준비 부족
스웨덴이 낳은 ‘조선업의 테슬라’, 혁신 금융이 키웠다
‘계엄 주축’ 방첩사 49년만에 해체… 방첩정보-안보수사 기능 분산
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0