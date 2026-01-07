본문으로 바로가기
고양이 눈
[고양이 눈]“여행 가고 싶어요!”
동아일보
입력
2026-01-07 23:03
2026년 1월 7일 23시 03분
양회성 기자
귤을 먹던 아이가 갑자기 ‘귤 여권사진’을 찍어 달라고 가져옵니다. 흰 배경 앞에서 “하나, 둘, 셋, 찰칵!”. 뒤늦게 드는 생각, 여행 가고 싶다는 얘기였을까요.
―서울 강동구 둔촌동에서
“여행 가고 싶어요!”
작은 배려
“뭣이 중헌디!”
#귤
#아이
#여권사진
#여행
#강동구
#둔촌동
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
