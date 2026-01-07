[고양이 눈]“여행 가고 싶어요!”

귤을 먹던 아이가 갑자기 ‘귤 여권사진’을 찍어 달라고 가져옵니다. 흰 배경 앞에서 “하나, 둘, 셋, 찰칵!”. 뒤늦게 드는 생각, 여행 가고 싶다는 얘기였을까요.

―서울 강동구 둔촌동에서

양회성 기자 yohan@donga.com
