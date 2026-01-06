[고양이 눈]작은 배려

수영장 탈의실에 누군가 떨어진 지퍼를 주워 옷장 옆에 붙여놨네요. 그냥 지나칠 수도 있었을 텐데요. 작은 배려에 흐뭇해집니다.

―서울 서초구 잠원동에서

#수영장#탈의실#지퍼#옷장#배려
이한결 기자 always@donga.com
