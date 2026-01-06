본문으로 바로가기
고양이 눈
[고양이 눈]작은 배려
2026-01-06 23:06
이한결 기자
수영장 탈의실에 누군가 떨어진 지퍼를 주워 옷장 옆에 붙여놨네요. 그냥 지나칠 수도 있었을 텐데요. 작은 배려에 흐뭇해집니다.
―서울 서초구 잠원동에서
#수영장
#탈의실
#지퍼
#옷장
#배려
이한결 기자 always@donga.com
