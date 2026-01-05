본문으로 바로가기
[고양이 눈]"뭣이 중헌디!"
동아일보
입력
2026-01-05 23:06
2026년 1월 5일 23시 06분
송은석 기자
수문장 복장을 한 어린이가 궁궐 안에서 모래 장난을 하고 있습니다. 참새가 방앗간을 그냥 지나칠 수 없듯 모래는 못 참죠.
―서울 경복궁에서
“뭣이 중헌디!”
그냥 지나칠 수 없어서
대략, 쯤, 근처
#수문장 복장
#어린이
#궁궐
#모래놀이
#서울
#경복궁
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
