[고양이 눈]“뭣이 중헌디!”

  • 동아일보

수문장 복장을 한 어린이가 궁궐 안에서 모래 장난을 하고 있습니다. 참새가 방앗간을 그냥 지나칠 수 없듯 모래는 못 참죠.

―서울 경복궁에서

#수문장 복장#어린이#궁궐#모래놀이#서울#경복궁
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
