[고양이 눈]그냥 지나칠 수 없어서
동아일보
입력
2026-01-04 23:06
2026년 1월 4일 23시 06분
변영욱 기자
파티시에들이 빵 만들기에 몰두하고 있는 사이 버터향을 맡고 온 비둘기가 쿠키 서리를 합니다. 걱정 마세요. 쿠키는 장식품입니다.
―서울 종로구 인사동에서
변영욱 기자 cut@donga.com
