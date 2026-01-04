[고양이 눈]그냥 지나칠 수 없어서

파티시에들이 빵 만들기에 몰두하고 있는 사이 버터향을 맡고 온 비둘기가 쿠키 서리를 합니다. 걱정 마세요. 쿠키는 장식품입니다.

―서울 종로구 인사동에서

변영욱 기자 cut@donga.com
