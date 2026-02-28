홍천 사찰 연못에 4세 아이 빠져…의식 없이 병원 이송

28일 오후 1시 18분경 강원 홍천군의 한 사찰에서 4세 아이가 연못에 빠졌다.

소방당국 등에 따르면 A 군은 함께 있던 부모에 의해 구조됐다.

A 군은 호흡과 맥박은 있지만 의식이 없는 상태로 병원에 이송됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
