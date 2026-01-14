[고양이 눈]밤바다를 기다리며

  • 동아일보

글자크기 설정


황량한 겨울 바다 옆 카페 테라스에 전구가 주렁주렁 달렸습니다. 밤이 찾아오기 전 불빛의 예고편을 따뜻하게 켜두었네요.

―인천 강화군 삼산면에서

#겨울 바다#카페 테라스#전구#불빛#인천 강화군#삼산면
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스