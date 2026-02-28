이란 버티면 美 ‘하메네이 참수 작전’ 돌입할 수도…폭풍전야

미국이 이란에 대해 군사공격을 강행한 가운데 28일 이스라엘 북부 하이파에서 이스라엘의 공습 이후 경고 사이렌이 울리자 주민들이 대피소로 이동하고 있다. 2026.02.28 하이파=AP/뉴시스

다만 트럼프 행정부 내부에서는 공습만으로 이란의 정권 교체를 유도하긴 어렵다는 회의론도 존재한다. 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전 때처럼 특수부대 등 소규모 지상군을 투입하는 방안도 거론됐지만, 인명 피해 위험 부담이 커 쉽게 결정하지 못하는 것으로 알려졌다. 인구 약 9200만 명, 탄도미사일 2000여 기를 보유한 이란은 중동의 대표적인 군사 강국이다. 또 혁명수비대를 중심으로 이란 지상군은 극단주의 테러단체 이슬람국가(IS)와의 전쟁 등에서 높은 역량을 보여줬고, 하메네이에 대한 경호 수준도 매우 높다. 지상군 투입은 미국으로서도 큰 부담이 될 수밖에 없는 조치인 것이다.