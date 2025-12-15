[포토에세이]한 폭의 수묵화처럼

  • 동아일보

겹겹이 포개진 산자락이 안갯속에서 숨을 고르네요. 가까운 능선은 또렷하고, 먼 산은 옛 기억처럼 희미하게 보입니다. 서두르지 않아도 괜찮다고, 그저 모두 산이라고 말해 주는 것 같습니다.

―강원 평창군 발왕산 정상에서

양회성 기자 yohan@donga.com
