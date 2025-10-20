본문으로 바로가기
[포토에세이]가을이 번진다
동아일보
입력
2025-10-20 23:09
2025년 10월 20일 23시 09분
장승윤 기자
6만 평(약 20만 ㎡) 규모로 넓게 펼쳐진 억새밭이 바람에 따라 은빛 물결로 출렁입니다. 24일까지 열리는 서울억새축제 ‘억새 빛으로 물들다’에선 사람도 풍경의 일부가 되네요. 가을이 무르익고 있는 요즘, 억새와 함께 계절의 추억을 만들어 보세요.
―서울 마포구 하늘공원에서
가을이 번진다
#억새밭
#서울억새축제
#억새
#가을
#하늘공원
#마포구
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
