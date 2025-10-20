동아일보

[포토에세이]가을이 번진다

6만 평(약 20만 ㎡) 규모로 넓게 펼쳐진 억새밭이 바람에 따라 은빛 물결로 출렁입니다. 24일까지 열리는 서울억새축제 ‘억새 빛으로 물들다’에선 사람도 풍경의 일부가 되네요. 가을이 무르익고 있는 요즘, 억새와 함께 계절의 추억을 만들어 보세요.

―서울 마포구 하늘공원에서

#억새밭#서울억새축제#억새#가을#하늘공원#마포구
장승윤 기자 tomato99@donga.com
