본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
포토 에세이
[포토에세이]함께 나아가는 길
동아일보
입력
2025-09-22 23:09
2025년 9월 22일 23시 09분
박영대 부장
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250922/132441358/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
개구리밥이 가득 덮인 작은 저수지 위에 마치 선처럼 잔물결이 일어납니다. 줄지어 가는 오리 떼가 남긴 흔적입니다. 재잘거리며 대열이 흐트러질 법도 한데 대장을 따라 물살을 가르는 행렬이 단정합니다. ‘함께’라는 리듬이 가장 자연스러운 행렬을 만들어 냈습니다.
―경기 포천시에서
포토 에세이
>
구독
구독
함께 나아가는 길
어느 쪽을 향해 걸어볼까?
물로 빚은 고래
이런 구독물도 추천합니다!
광화문에서
구독
구독
이상곤의 실록한의학
구독
구독
오늘과 내일
구독
구독
#개구리밥
#저수지
#잔물결
#오리 떼
#대열
#행렬
#포천시
박영대 기자 sannae@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
우체국, 미국行 국제우편 서비스 다시 시작…관세, 계좌이체나 직접 내야
주진우 “정부 한 마디에 결혼식 무산…남의 자식도 귀한 줄 알아라”
“우리나라 맞나”…휴게소 주차장 점령해 술판 벌인 관광객
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0