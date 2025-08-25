본문으로 바로가기
[포토에세이]어느 쪽을 향해 걸어볼까?
동아일보
입력
2025-08-25 23:09
2025년 8월 25일 23시 09분
박형기 기자
힘차게 흐르는 강물과 짙은 녹음 위로 출렁다리가 시원하게 뻗어 있습니다. 한참 걸어가다 보면 두 갈래의 길이 나옵니다. 어느 길을 택하든 푸른 자연 위를 걷는 이들에겐 그림 같은 풍경이 펼쳐질 겁니다. 가지 않은 길을 아쉬할 틈이 없을만큼.
―경기 포천시에서
#경기
#포천시
#강물
#녹음
#출렁다리
#자연
#산책길
박형기 기자 oneshot@donga.com
