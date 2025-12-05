‘사무실 논란’ 원지 “직원 재택 전환…공유 오피스 물색” 재차 사과

원지는 영상에서 “논란 이후 바로 재택 근무로 전환했다”며 “운영과 관련해서도 정리를 해 나가고 있다”고 했다. 그러면서 “너무 늦지 않게 상황에 대해 설명을 드려야 할 것 같다”며 자신이 한남동 사무실을 소유하고 있고, 남편이 소속사 대표라는 의혹에 대해 해명했다.

유튜브 채널 ‘원지의 하루’ 캡처

그간 원지는 지갑 등 여행에 필요한 것들을 직접 제작해 판매해 왔다. 이와 관련해 원지는 “3년 정도 전쯤에 제가 혼자 동대문에 가서 원단 떼고 하면서 공장도 찾고 혼자 하던 것”이라며 “그러다 보니 2년 가까이는 손을 못대고 방치하다시피 운영하다가 작년 말, 올해 초 ‘본격적으로 해볼까’ 하는 욕심이 생겨 지인을 통해 프리랜서 기획자 님과 디자이너 님을 소개받아 웹사이트도 바꾸고 캐릭터도 다시 해보고 하는 시간을 가졌다”고 했다.