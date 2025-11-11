본문으로 바로가기
[고양이 눈]빛이 머무는 창
동아일보
입력
2025-11-11 23:06
2025년 11월 11일 23시 06분
변영욱 기자
벽돌담 덩굴 사이로 따뜻한 빛이 흘러 나옵니다. 그 빛 아래, 누군가 오손도손 대화를 나누고 있겠지요. 바라만 봐도 온기가 전해집니다.
―서울 마포구 창전동에서
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
