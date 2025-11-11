동아일보

[고양이 눈]빛이 머무는 창

벽돌담 덩굴 사이로 따뜻한 빛이 흘러 나옵니다. 그 빛 아래, 누군가 오손도손 대화를 나누고 있겠지요. 바라만 봐도 온기가 전해집니다.

―서울 마포구 창전동에서

#벽돌담#덩굴#따뜻한 빛#대화#온기
변영욱 기자 cut@donga.com
