美-이스라엘, 이란 ‘예배 알림앱’ 해킹해 “투항하라” 메시지

통신 시스템 교란-디도스 공격 등
사상 최대 규모 사이버공격 가해
이란 인터넷망은 60시간 넘게 마비
미국과 이스라엘의 이란 공습 및 이란의 반격 과정에서 해킹 등 사이버전이 적극 활용된 것으로 나타났다. 현대전에서 사이버전의 중요성이 거듭 확인됐다는 평가가 나온다.
2일 이스라엘 매체 예루살렘포스트 등에 따르면 미국과 이스라엘은 지난달 28일 이란 공격에 앞서 이란 정부 기관과 군사 시설을 향해 사상 최대 규모의 사이버 공격을 가했다. 항법 및 통신체계 교란, 분산 서비스 거부 공격(DDoS·디도스), 국가 에너지·항공 인프라와 연계된 데이터 시스템 침투 등 다양한 방법을 동원했다.
또 이란 수도 테헤란뿐 아니라 이스파한 등 이란의 다른 지방 대도시에서도 디지털 정부 서비스가 먹통이 됐다. 이란 혁명수비대 본부의 통신 시설도 피해를 보았는데, 혁명수비대의 반격을 막기 위한 선제공격이었다고 한다.
가장 주목을 끈 건 이란의 대표적 이슬람 예배 알림 스마트폰 앱인 ‘바데사바’ 해킹이다. 테헤란 등이 공격받던 지난달 28일 오전 9시 52분부터 바데사바 앱의 캘린더에 페르시아어로 “도움이 도착했다” “해방군에 합류하라” “복수의 시간이 왔다” 등의 투항 권유 메시지가 속속 뜨기 시작했다. 이란 국민에게 억압적인 신정일치 체제에 대항하라는 고도의 심리전을 펼친 것으로 풀이된다.
이란 국영 매체들도 해킹의 표적이 됐다. 이란 관영 IRNA통신과 타스님통신 홈페이지에는 ‘하메네이 정권 보안군에 공포의 시간: 혁명수비대, 산하 바시즈 민병대가 치명적 타격을 입었다’는 글이 올라왔다. 역시 심리전의 일환으로 풀이된다.
인터넷 감시단체 넷블록스에 따르면 사이버 공격 후 이란 인터넷망은 60시간 이상 마비된 상태다. 현재 이란의 인터넷 연결 수준은 평소의 1∼2%에 불과하다. 대부분의 이란 국민은 인터넷망 대신 세계 최대 부호 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 소유한 위성 인터넷 ‘스타링크’에 의존해 각종 소식을 공유하고 있다. 다만, 일각에선 인터넷 차단이 이란 정권에 의한 것이란 주장도 제기된다. 앞서 이란 당국은 올 초 진행된 반정부 시위를 유혈 진압하기에 앞서 인터넷을 전면 차단했다.
러시아, 중국, 북한과 더불어 상당한 사이버 공격 역량을 가진 것으로 평가되는 이란 역시 정보전을 통한 반격에 나섰다. 한 전문가는 미국 CNBC에 “이란과 연계된 위협 행위자 및 해커 활동가 집단이 정찰 활동을 수행하고 공격에 나서는 활동을 목격하고 있다. 더 공격적인 작전에 앞선 전조”라고 논했다. 특히 포브스는 2일 이란의 악명 높은 해커 조직 ‘한다라’가 스타링크를 사용해 미국에 사이버 보복을 가할 것이라고 보도했다. 이란과 연계된 해킹 그룹들이 지난해 6월 이스라엘과의 ‘12일 전쟁’ 후 미국 운송 및 제조 기업을 상대로 사이버 공격을 가했다.
