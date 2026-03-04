다카이치 이름 딴 코인 26배 오르자 “나와 무관”

SNS에 “사나에 토큰 오인 없길”
연관성 부인한 뒤엔 가격 급락

‘사나에 토큰’을 소개하는 홈페이지에 다카이치 사나에 일본 총리의 일러스트가 들어가 있다. 사나에 토큰 홈페이지 캡처
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리의 이름을 딴 가상화폐 ‘사나에 토큰(SANAE TOKEN)’이 등장했다. 그의 높은 인기를 반영하듯 출시 후 가격이 수십 배 급등하자 다카이치 총리는 “나와는 상관없는 일”이라며 진화에 나섰다.

다카이치 총리는 2일 소셜미디어 ‘X’를 통해 “‘사나에 토큰의 거래가 이뤄지고 있다고 들었다”면서 “이름 때문에 여러 오해가 있는 것 같은데 나는 이 토큰에 대해 전혀 알지 못한다. 제 사무실 역시 해당 토큰이 어떤 것인지에 대해 전달받은 바가 없다”고 설명했다. 이 화폐에 관해 “어떠한 것도 승인한 사실이 없다. 국민들이 오인하시는 일이 없도록 말씀드린다”며 해당 화폐와의 연관성을 부인했다.

‘사나에 토큰’은 일본의 사업가인 미조구치 유지(溝口勇 児·42)가 지난달 25일 출시한 가상화폐다. 이 화폐를 소개하는 홈페이지에는 다카이치 총리의 일러스트와 함께 “‘사나에 토큰’은 단순한 밈(코인)이 아니다. 일본의 희망”이라며 투자를 독려하는 글이 올라와 있다.

해당 토큰은 약 0.1엔(약 1원)에 출시된 후 약 2.6엔(약 26원)까지 26배가량 급등하며 과열 현상을 빚었다. 다만 다카이치 총리가 해당 토큰과의 연관성을 부인한 뒤 가격이 급락했고, 운영자가 항의하는 투자자들에게 사과했다고 일본 언론들은 전했다.

도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
