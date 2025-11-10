동아일보

[고양이 눈]승부보다 중요한 것?

  • 동아일보
고사리 같은 손으로 밧줄을 힘껏 잡아당깁니다. “영차 영차.” 우리 쪽이 이기는 것 같습니다! 이기고 지는 건 잠시, 웃음은 모두의 것이네요.

―서울 잠원한강시민공원에서

#고사리손#밧줄#줄다리기#서울#잠원한강시민공원
송은석 기자 silverstone@donga.com
