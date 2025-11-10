본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]승부보다 중요한 것?
동아일보
입력
2025-11-10 23:09
2025년 11월 10일 23시 09분
송은석 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251110/132741769/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
고사리 같은 손으로 밧줄을 힘껏 잡아당깁니다. “영차 영차.” 우리 쪽이 이기는 것 같습니다! 이기고 지는 건 잠시, 웃음은 모두의 것이네요.
―서울 잠원한강시민공원에서
고양이 눈
>
구독
구독
승부보다 중요한 것?
회복의 증거
가을과 음악
이런 구독물도 추천합니다!
광화문에서
구독
구독
정치를 부탁해
구독
구독
오늘과 내일
구독
구독
#고사리손
#밧줄
#줄다리기
#서울
#잠원한강시민공원
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
주소 착각해 간 집에서…청소업체 직원, 집주인 총에 숨져
코스피, 배당소득 최고세율 완화 기대감에 4000선 탈환…금융株 강세
마라톤대회서 화물차에 치인 청주시청 선수 뇌사 판정
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0