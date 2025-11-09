[고양이 눈]회복의 증거

동아일보

알루미늄 목발이 거리에 덩그러니 놓여 있습니다. 이제 더 이상 필요 없어진 걸까요? 부상에서 회복하셨으면 축하드립니다.

―서울 경의중앙선 서강대역 앞에서

#알루미늄 목발#거리#부상 회복#경의중앙선
변영욱 기자 cut@donga.com
