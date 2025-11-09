본문으로 바로가기
[고양이 눈]회복의 증거
동아일보
입력
2025-11-09 23:09
2025년 11월 9일 23시 09분
변영욱 기자
알루미늄 목발이 거리에 덩그러니 놓여 있습니다. 이제 더 이상 필요 없어진 걸까요? 부상에서 회복하셨으면 축하드립니다.
―서울 경의중앙선 서강대역 앞에서
회복의 증거
가을과 음악
일상 속 리듬
#알루미늄 목발
#거리
#부상 회복
#경의중앙선
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
