[고양이 눈]가을과 음악
2025-11-07 23:09
2025년 11월 7일 23시 09분
변영욱 기자
가을 햇살 아래, 청년 조각상이 기타를 품에 안고 앉아 있습니다. 멈춘 손끝에서조차 노래의 여운이 느껴지는 듯합니다.
―서울 마포구 경의선 숲길에서
가을과 음악
일상 속 리듬
멀어진 내 집 마련의 꿈
#가을
#햇살
#청년
#조각상
#서울
#마포구
#경의선 숲길
변영욱 기자 cut@donga.com
