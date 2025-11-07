동아일보

[고양이 눈]가을과 음악

가을 햇살 아래, 청년 조각상이 기타를 품에 안고 앉아 있습니다. 멈춘 손끝에서조차 노래의 여운이 느껴지는 듯합니다.

―서울 마포구 경의선 숲길에서

#가을#햇살#청년#조각상#서울#마포구#경의선 숲길
변영욱 기자 cut@donga.com
