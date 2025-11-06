동아일보

[고양이 눈]일상 속 리듬

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


창문 너머로 드럼 치는 토끼 인형이 보입니다. 인형을 받치고 있는 드럼 위로 역동적인 리듬이 퍼져 나가는 듯합니다.

―서울 홍대입구역 인근에서

#토끼 인형#드럼#리듬#창문 너머
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스