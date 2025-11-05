동아일보

[고양이 눈]멀어진 내 집 마련의 꿈

  • 동아일보
에어컨 실외기 위에 새를 쫓기 위한 ‘버드 스파이크’가 빼곡히 설치돼 있습니다. 보금자리를 찾으려는 비둘기에게는 찬 바람보다 더 날카로운 경고일 겁니다.

―서울 마포구 서교동에서

변영욱 기자 cut@donga.com
