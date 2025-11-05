본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]멀어진 내 집 마련의 꿈
동아일보
입력
2025-11-05 23:09
2025년 11월 5일 23시 09분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251105/132712631/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
에어컨 실외기 위에 새를 쫓기 위한 ‘버드 스파이크’가 빼곡히 설치돼 있습니다. 보금자리를 찾으려는 비둘기에게는 찬 바람보다 더 날카로운 경고일 겁니다.
―서울 마포구 서교동에서
고양이 눈
>
구독
구독
멀어진 내 집 마련의 꿈
틈의 생명
벽 위의 악보 한 장
이런 구독물도 추천합니다!
광화문에서
구독
구독
사진기자의 사談진談
구독
구독
동아시론
구독
구독
#에어컨
#실외기
#새
#버드 스파이크
#서울
#마포구
#서교동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
제주 수학여행 온 서울 고교생, 숙소 8층서 추락해 숨져
오세훈 “文정부, 주택공급 씨 말려…여야 손발 맞춰야”
‘서해피격 은폐 혐의’ 서훈-박지원, 내달 26일 1심 선고
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0