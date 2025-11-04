동아일보

[고양이 눈]틈의 생명

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


나무 펜스 사이로 담쟁이 한 줄기가 살포시 고개를 내밀었습니다. 촘촘한 틈을 뚫고, 생명은 길을 찾아 나아갑니다.

―서울 마포구 서교동에서

#틈#펜스#생명#담쟁이
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스