[고양이 눈]틈의 생명
2025-11-04 23:06
변영욱 기자
나무 펜스 사이로 담쟁이 한 줄기가 살포시 고개를 내밀었습니다. 촘촘한 틈을 뚫고, 생명은 길을 찾아 나아갑니다.
―서울 마포구 서교동에서
틈의 생명
벽 위의 악보 한 장
“어서 들어오세요”
변영욱 기자 cut@donga.com
