동아일보

[고양이 눈]벽 위의 악보 한 장

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


햇살이 벽 위로 흘러들자 음표들이 춤을 춥니다. 소리 없는 음악이 귓가에 번지듯, 저도 모르게 콧노래가 흘러나오네요. 어떤 곡의 악보일까요?

―서울 강동구 성내동에서

#햇살#벽#음표#춤#소리 없는 음악#서울 강동구#성내동#악보
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스